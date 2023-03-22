Trabzonspor baharı bekliyor: İlk hedef Türkiye Kupası

Lige 27. haftada evinde oynayacağı Kayserispor maçı ile yeniden başlayacak olan Trabzonspor, 28. haftada deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı ile birlikte ligdeki kaderini belirleyecek. Trabzonspor'un, bu iki maçı kazanması halinde 29. haftada evinde oynayacağı Beşiktaş karşılaşması bir ölçüde ilk üç sıra için kader sınavı niteliği taşıyacak.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra sakat olan Dorukhan dışında eksiği bulunmayan Trabzonspor'un nisan ayında zor bir periyoda gireceğini belirten teknik sorumlu Orhan Ak, "Uzun bir aradan sonra yeniden lige ve kupaya konsantre olmak kolay olmasa da kaliteli ve iyi bir kadromuz var. Tek düşüncemiz Milli takımlarda bulunan oyuncuların sakatlanmadan ve moralli olarak geri dönmesi. Sakatlarımızın düzelmesi en büyük kazancımız ve bu nedenle yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Ligde ilk iki maçı ve Türkiye Kupası'nda Ankaragücü maçlarını kayıpsız kapatırsak baharda çok daha farklı hikayemiz olur" dedi.