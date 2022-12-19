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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğa camiamızla birlikte yürüyeceğiz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçını kazanarak bu sezon da şampiyonluğa tüm camialarıyla birlikte yürüyeceklerine inandıklarını söyledi. Ağaoğlu, "Dünya Kupası arası sonrası lig yarışına önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı ile başlıyoruz. Maçı kazanarak bu sezon da şampiyonluğa tüm camiamızla birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluğa camiamızla birlikte yürüyeceğiz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor’da Nisan 2018’de göreve gelen Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün başında 5. yılını doldurmaya hazırlanıyor. Geride kalan bin 715 günde 3. kez girdiği seçimlerden başkan olarak çıkan Ağaoğlu, söz konusu dönemde Süper Lig Şampiyonluğu, Ziraat Türkiye Kupası ve iki kez de Süper Kupa zaferi yaşadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, görevde bulundukları 4 yıllık dönemdeki birlik ve beraberliğe dikkati çekerken, Fenerbahçe maçına ilişkin düşüncelerini açıkladı.

Ağaoğlu, 47. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet raporu kitapçığında yer alan yazısında, göreve başladıkları ilk günden itibaren çok keskin bir şekilde uyguladıkları ekonomik tedbirlerle ve kulüp tarihinde çok nadir olan, son derece agresif idari ve sportif kararlarla büyük riskler alarak, kulübü ekonomik, idari, sportif açıdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmaya hedeflediklerini, tüm bu kararları alırken ve uygularken takımın yarışmacı kimliğinden asla öden vermediklerini belirtti.

"Aynı hedef için birlik olmak"

Başarının salt yönetimlerin kendi başlarına yapacağı icraatlarla olmayacağını aktaran Ağaoğlu, "Başarı tüm camianın aynı hedef doğrultusunda bir araya gelerek destek olması, bir olması ve birlik olmasından geçmektedir." ifadesini kullandı.

"Şampiyonluğa camiamızla birlikte yürüyeceğiz"

Ağaoğlu, yaşadıkları süreçte camianın kendilerini yalnız bırakmayarak başarıda önemli pay sahibi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

  • "Camiamızdan beklentimiz, bugüne kadar vermiş oldukları desteklere aynı kararlılıkla devam etmeleri ve bizleri daha büyük başarılar için motive etmeleridir. Yaşadığımız süreçte tüm camiamız bu konuda bizleri yalnız bırakmamış, bir olmamızı, birlik olmamızı ve sloganlarımız arasında yerini alan yan yana durma başarısını göstererek gelen başarıda önemli pay sahibi olmuştur. Dünya Kupası arası sonrası lig yarışına önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı ile başlıyoruz. Maçı kazanarak bu sezon da şampiyonluğa tüm camiamızla birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz."

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