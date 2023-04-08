Trabzonspor deplasmanda kazanmaya hasret kaldı

Trabzonspor 7 maçtır deplasmanda kazanamıyor
Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip ligde deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor. Karadeniz ekibi en son 1 Ekim 2022 tarihinde Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor deplasmanda bu sene 13 maçta sadece 4 galibiyet alırken 7 maçta ise mağlup oldu.
Geçen sene zirvede yer almıştı
Trabzonspor şampiyon tamamladığı geçtiğimiz yıl deplasmanda en çok puan toplayan, en çok maç kazanan ve en az gol yiyen ekip olmuştu. Bordo-mavili ekip geçen sezon çıktığı 19 deplasman karşılaşmasında 11 galibiyet elde etmiş ve sadece 3 defa mağlup olmuştu.