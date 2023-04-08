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Spor

Trabzonspor deplasmanda kazanmaya hasret kaldı

Süper Lig'in 28.haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Trabzonspor deplasmanda kazanamama serisini 7 maça çıkardı. Karadeniz ekibi en son 1 Ekim 2022 tarihinde Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

23:07 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor 7 maçtır deplasmanda kazanamıyor

Trabzonspor 7 maçtır deplasmanda kazanamıyor

Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip ligde deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor. Karadeniz ekibi en son 1 Ekim 2022 tarihinde Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor deplasmanda bu sene 13 maçta sadece 4 galibiyet alırken 7 maçta ise mağlup oldu.

Geçen sene zirvede yer almıştı

Trabzonspor şampiyon tamamladığı geçtiğimiz yıl deplasmanda en çok puan toplayan, en çok maç kazanan ve en az gol yiyen ekip olmuştu. Bordo-mavili ekip geçen sezon çıktığı 19 deplasman karşılaşmasında 11 galibiyet elde etmiş ve sadece 3 defa mağlup olmuştu.




#Trabzonspor
#Süper Lig
#deplasman
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