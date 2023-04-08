Trabzonspor deplasmanda kazanmaya hasret kaldı

Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip ligde deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor. Karadeniz ekibi en son 1 Ekim 2022 tarihinde Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Trabzonspor deplasmanda bu sene 13 maçta sadece 4 galibiyet alırken 7 maçta ise mağlup oldu.

Trabzonspor şampiyon tamamladığı geçtiğimiz yıl deplasmanda en çok puan toplayan, en çok maç kazanan ve en az gol yiyen ekip olmuştu. Bordo-mavili ekip geçen sezon çıktığı 19 deplasman karşılaşmasında 11 galibiyet elde etmiş ve sadece 3 defa mağlup olmuştu.