Trabzonspor evine dönüyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda Zeleznicar Pancevo ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5’e 1 ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.