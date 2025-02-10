Trabzonspor - Eyüpspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trabzonspor , Süper Lig’in 23. haftasında evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Trabzonspor’da Eyüpspor maçında ilk 11’de kimler var? İşte maç kadroları ve muhtemel 11’leri.

TRABZONSPOR’DA EYÜPSPOR MAÇINDA SAKAT VE CEZALI VAR MI, İLK 11’DE KİMLER VAR?

Trabzonspor'da kart cezalısı Mendy ve Eren Elmalı forma giyemeyecek, Draguş'un da sakatlığı sürüyor. İstanbul temsilcisinde ise sarı kart cezalısı Caner Erkin, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Taşkın İlter, Recep Niyaz ve Samu Saiz'in de kadroda bulunması beklenmiyor.

TRABZONSPOR - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Umut Güneş, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Meliha Kabasaka, Stapanenko, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Ampem, Thiam

BORDO-MAVİLİLER 3 PUAN PEŞİNDE

Ligde deplasmanda Bellona Kayserispor ile 0-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Trabzonspor 26 puanla 11. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan eflatun-sarılı takım ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk devresinde iki takımın mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Eyüpspor, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde konuk ettiği 65'inci takım olacak. Bordo-mavililer bugüne kadar ağırladığı 64 rakibi arasında sadece Ümraniyespor ve Siirtspor'u mağlup edemedi.

> Eyüpspor, kulüp tarihinde Trabzonspor'a rakip olduğu tek maça bu sezon Süper Lig'de çıktı ve bordo-mavili ekiple 0-0 berabere kaldı. Lige yükseldiği sezon Trabzonspor ile oynadığı her iki karşılaşmada da puan almayı başaran tek İstanbul takımı Zeytinburnuspor (1989/90).

> Süper Lig'deki son üç maçında gol yemeyen Trabzonspor (2G 1B), üst üste dört gole kapama yaptığı son seriyi Şubat 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde yakaladı.

> Son dört Süper Lig maçının tamamını kazanan Eyüpspor, son üç karşılaşmada kalesini gole kapattı. Lige yükseldiği sezon üst üste beş galibiyet alan son takım Yozgatspor (2000/01), arka arkaya dört gole kapama yapan son ekip ise Ankaraspor (2015/16).

> Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son üç maçı kazanan Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Ağustos 2012-Şubat 2016 arasında yakaladı (11 maç).

> Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'dan (1) daha az kafa golü yiyen tek takım, henüz hiçbir rakibine bu şekilde gol izni vermeyen Eyüpspor.

> Süper Lig'de forma giydiği son üç maçta iki golde pay sahibi olan Batista Mendy (2 asist), Trabzonspor formasıyla daha önceki 47 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı (1 gol).

> Bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan, gol önleyen ve en yüksek kurtarış yüzdesine sahip olan iki kaleci Berke Özer (78 kurtarış, 11.5 gol önleme & %82 kurtarış yüzdesi) ve Uğurcan Çakır (79 kurtarış, 6.2 gol önleme & %76 kurtarış yüzdesi).

> Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer asist yapan Emre Mor, en üst lig kariyerinde ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol katkısında bulundu.

> İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Şenol Güneş (1B), daha önceki 18 karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet almıştı (12G 4B 2M).







