Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

18:1530/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
TFF
TFF

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 11. hafta maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.


TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Hakem Oğuzhan Çakır

OĞUZHAN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Hakemliğe 2017 yılında başlayan Oğuzhan Çakır, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ilk maçına Pendikspor - Antalyaspor arasında oynanan müsabada çıktı. 25 yaşındaki Çakır böylece, Süper Lig'de maç yöneten en genç hakem olarak tarihe geçmişti.


SÜPER LİG 11. HAFTASINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER:

Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam

Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın

Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın

Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan

Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol

Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu


MHK, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e Süper Lig'de bu hafta maç vermedi.



#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağrı İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Ağrı'nın İlçe ve Mahalle Posta Kodları