Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 11. hafta maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
OĞUZHAN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
Hakemliğe 2017 yılında başlayan Oğuzhan Çakır, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ilk maçına Pendikspor - Antalyaspor arasında oynanan müsabada çıktı. 25 yaşındaki Çakır böylece, Süper Lig'de maç yöneten en genç hakem olarak tarihe geçmişti.
Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol
Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
MHK, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e Süper Lig'de bu hafta maç vermedi.