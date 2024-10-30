Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 103'üncü kez karşılaşacak. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 41-27 üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olduğu son maçı 3-2 kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik haftada yara almak istemiyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dokuz maçın ikisini kazanabilen Trabzonspor, Fenerbahçe maçından galip gelerek bir çıkış yakalama peşinde olacak. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar.