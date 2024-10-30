Trabzonspor - Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınacak mı? Karar verildi

Fenerbahçe taraftarı derbide yok.
Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzon İl güvenlik kurulu, deplasman tribünü için kararını verdi.
Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karara göre, derbiye deplasman taraftarı alınmayacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak.
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