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Trabzonspor - Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınacak mı? Karar verildi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi alınacak mı? Karar verildi

13:4030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe taraftarı derbide yok.
Fenerbahçe taraftarı derbide yok.

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzon İl güvenlik kurulu, deplasman tribünü için kararını verdi.

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.


Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karara göre, derbiye deplasman taraftarı alınmayacak.


Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak.




#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

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