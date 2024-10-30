Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 11. hafta

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde son olarak geçen sezonun 32. haftasında, 12 Nisan'da ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Hafta sonu Fenerbahçe maçında galip gelmesi ya da berabere kalması durumunda Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 8 maç ve 205 güne taşıyacak. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte maça dair tüm bilgiler.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00 ’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR SAHASINDA YENİLMİYOR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, son dönem iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Ligde son olarak geçen sezonun 32. haftasında, 12 Nisan'da ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

Hafta sonu Fenerbahçe maçında galip gelmesi ya da berabere kalması durumunda Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 8 maç ve 205 güne taşıyacak.

ŞENOL GÜNEŞ SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor, ligin üçüncü haftasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç saha yenilmezlik serisine devam etti.

Ligde çıktığı son 7 iç saha maçında kaybetmeyen bordo-mavili ekibin serisinin 4 karşılaşması Güneş döneminde oynandı.

Bordo-mavililer, Şenol Güneş idaresinde evinde çıktığı 4 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir'i ise 1-0 yenen Karadeniz ekibi, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor'la da 2-2 berabere kaldı.

İÇ SAHADA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, ligde geride kalan 9 maçı sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti.

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında 1'er, Bellona Kayserispor maçında 2, TÜMOSAN Konyaspor maçında da 3 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 103'üncü kez karşılaşacak. Bu rekabet tarihinde alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 41-27 üstünlüğü bulunuyor (34B).

Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi Fenerbahçe (%26; 27/102) ancak bordo-mavililer bu rekabetteki son altı maçın üçünü kazanmayı başardı (1B 2M).

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olduğu son maçı 3-2 kazanan Fenerbahçe, 2016 senesinden bu yana bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamıyor.

Trabzonspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Fenerbahçe (1M), daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 6B 4M).

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dokuz maçın ikisini kazanabilen Trabzonspor (6B 1M), lig tarihinde ilk 10 karşılaşmalık süreçte 3+ galibiyet alamadığı bir sezon yaşamadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini yaşıyor (19G 5B) ancak son sekiz deplasman maçının dördünde puan kaybetti (4G 4B).

Trabzonspor, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana maç başına en az isabetli şut çektiği Süper Lig sezonunu yaşıyor (4.1). Fenerbahçe ise maç başına kalesine en az şut gelen (2.6) ve rakiplerini en düşük beklenen gol değerinde tuttuğu (0.66 xGA) sezonu geçiriyor.

Edin Visca (99 gol), Süper Lig tarihinde Alex de Souza (136), Elvir Bolic (128) ve Mert Nobre'nin (108) ardından 100 gole ulaşan dördüncü yabancı oyuncu olmak istiyor. Bosna-Hersekli oyuncu, Türkiye kariyerinde sarı-lacivertlilere rakip olduğu 24 lig maçının sadece birinde gol atabildi (Mayıs 2016; İstanbul Başakşehir formasıyla iki gol).

Süper Lig kariyerinde rakip olduğu 20 takımın 17'sine gol atan Edin Dzeko, sadece Ankaragücü (2 maç), İstanbul Başakşehir (2 maç) ve Trabzonspor'un (2 maç) filelerini havalandıramadı.

Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Trabzonspor'a attığı son beş golün dördüne doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, bordo-mavili ekibin başında 4+ Süper Lig maçında karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi Fenerbahçe (yüzde 11; 2/19).

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