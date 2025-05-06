Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre VIP Platinum-B 6 bin lira, VIP Platinum-A/C: 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı Tribün 600 lira, Doğu Tribün 500 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 300 lira, Güney-Kuzey Kale Arkası 250 lira, misafir tribün biletleri ise 250 liradan satışa sunuldu.