Trabzonspor geç açıldı

Trabzonspor, kötü başladığı sezonu teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçip 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp, 6 puanla 17. sırada yer aldı. İlk 8 haftada 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 18 maçı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti. Trabzonspor, toplamda 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 71 puan topladı ve ligi dördüncü sırada bitirdi.

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Süper Kupa'yı kazandı

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde, TFF Süper Kupa’yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Başakşehir’i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, kupanın sahibi oldu ve sezonu da bu tek kupayla tamamladı. Trabzonspor, bu sezonu ayrıca 12 maçlık namağlup serisi ile kapattı.

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Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı:



“Gelecek sezon için heyecanımız yüksek.”



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