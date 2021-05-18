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Trabzonspor geç açıldı

Sezona Eddie Newton ile giren ve ilk 8 hafta sonunda 17. sırada yer alan Trabzonspor, teknik adam değişikliğiyle birlikte yükselişe geçti. Bordo-mavililer, sezonu 4. sırada bitirerek, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor geç açıldı
Trabzonspor ligi 4. sırada tamamladı.

Trabzonspor, kötü başladığı sezonu teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçip 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp, 6 puanla 17. sırada yer aldı. İlk 8 haftada 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 18 maçı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti. Trabzonspor, toplamda 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 71 puan topladı ve ligi dördüncü sırada bitirdi.

  • Süper Kupa'yı kazandı
  • Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde, TFF Süper Kupa’yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Başakşehir’i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, kupanın sahibi oldu ve sezonu da bu tek kupayla tamamladı. Trabzonspor, bu sezonu ayrıca 12 maçlık namağlup serisi ile kapattı.

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