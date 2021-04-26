Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Trabzonspor geçit vermiyor
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor geçit vermiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 28 karşılaşmada; 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor geçit vermiyor
Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine kolay geçit vermedi. Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 6 puanla 17. sırada yer aldı. Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 28 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 16 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 9 kez de beraberlik elde etti.

  • 57 puan topladı
  • Avcı yönetiminde 28 maçta 57 puan toplayan bordo-mavili takım, toplamda ise 36 maç sonunda 63 puanla ligde 4. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 14 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor 5 hafta sonra kazandı
SPOR
Trabzonspor 5 hafta sonra kazandı

Ahmet Ağaoğlu: Anlaşma aşamasına geldiğimiz oyuncular var
SPOR
Ahmet Ağaoğlu: Anlaşma aşamasına geldiğimiz oyuncular var


Abone Ol Google News
Adliyeye sevk edildiler

Adliyeye sevk edildiler

Thodex soruşturmasında yeni gelişme.
Koronavirüse iyi mi geliyor?

Koronavirüse iyi mi geliyor?

Karantinada ve ramazanda siparişler 3 katına çıktı.
ŞİMŞEK uçak sistemi Kamikaze İHA olarak AKSUNGUR’dan fırlatılacak

​Volkswagen'den çip uyarısı

​Bu sabah düğmeye basıldı, yüzlerce gözaltı kararı var.

​ABD her zaman düşmanlarımızın yanında oldu.
Antalya'dan<br>acı haber

Antalya'dan
acı haber

​Babası kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı.
Avlanmayı yasakladılar

Avlanmayı yasakladılar

İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor.
Üzerinden<br>suikast kalemi çıktı

Üzerinden
suikast kalemi çıktı

Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni!
Türk aileye<br>alçak saldırı

Türk aileye
alçak saldırı

Ermeni grup sopa, bıçak ve demirlerle saldırdı.
Vatandaş hastaneye koşuyor

Vatandaş hastaneye koşuyor

​Aşılama iftardan sonra da devam ediyor.
Sağanak ve<br>çamur uyarısı!

Sağanak ve
çamur uyarısı!

Meteoroloji beş günlük hava tahminini açıkladı.
Yeniden atanabilecekler

Yeniden atanabilecekler

​Sağlık Bakanlığı başvuru ilanını yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.