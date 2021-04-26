Trabzonspor geçit vermiyor

Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine kolay geçit vermedi. Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavili takım, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 6 puanla 17. sırada yer aldı. Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 28 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 16 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 9 kez de beraberlik elde etti.

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57 puan topladı

Avcı yönetiminde 28 maçta 57 puan toplayan bordo-mavili takım, toplamda ise 36 maç sonunda 63 puanla ligde 4. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 14 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

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