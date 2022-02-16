​Trabzonspor her yerde lider

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda hataya yer vermeyen Trabzonspor, birçok istatistikte de zirvede yer alıyor. Bordomavililer, bu sezon Süper Lig’de en fazla maçta galibiyet alan (18), en fazla puan toplayan (60), en fazla gol atan (44) ve en az gol yiyen (18) iki takımdan biri olurken, en iyi averaja sahip (26) tek yenilgisi olan (1), hem dış saha hem de iç sahada zirvenin sahibi oldu. Bu sezon oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, attığı 44 gole karşılık kalesinde ise 18 gol gördü.

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Gollerde de zirvede

Trabzonspor dış sahada oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. 29 puan toplayarak deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu ve dış sahada da zirvede yer aldı. Bordo-mavililerin en yakın takipçisi ise 21 puanla Alanyaspor oldu. Trabzonspor sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek iç saha liderliğini de eline geçirdi. Karadeniz ekibi evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken, rakiplerine ise yenilmedi. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü ve 31 puanla iç sahada da zirvede yer aldı. Lig’de olduğu gibi iç sahada da en yakın takipçisi 30 puanlı Konyaspor oldu.

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Takipçisine 12 puan fark

Trabzonspor, 25. haftalar itibarıyla Süper Lig’deki en büyük puan farkına ulaştı. Zirvede en yakın takipçisi olan bir maç eksiği bulunan Konyaspor’un 12 puan önünde bulunan bordo-mavili takım, ezeli rakipleri Fenerbahçe’ye 20, Beşiktaş’a 22, Galatasaray’a ise 31 puanlık fark attı.

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