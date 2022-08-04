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Trabzonspor İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın İstanbulspor'a konuk olacak Trabzonspor kafilesi son idmanın ardından İstanbul'a gitti.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor İstanbula gitti
Siopis & Trezeguet

Süper Lig'de sezon başlıyor. İlk haftanın açılış maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, 24 futbolcusunu İstanbulspor kamp kadrosuna dahil etti.

Bordo-mavililerin kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius.

  • Süper Kupa Finali'nde Sivasspor'u mağlup ederek kupanın sahibi olan Trabzonspor'da, maçta kalf kasından sakatlanan Marek Hamsik kafilede yer almıyor.

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