Trabzonspor İstanbul'a gitti

Dünya

İran nükleer müzakereleri yaklaşık beş aylık aranın ardından Viyana’da yeniden başladı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için sürdürülen görüşmelere verilen yaklaşık beş aylık aranın ardından taraflar, müzakereler için yeniden bir araya geldi.