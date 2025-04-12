Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor Rizespor maçına hazır

Trabzonspor Rizespor maçına hazır

18:4012/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla noktaladı.


Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.







#Trabzonspor
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF SON DAKİKA AÇIKLAMALARI 12 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??