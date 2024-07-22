Trabzonspor
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Slovak temsilcisi Ruzemberok ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer tur atlaması halinde 3. ön eleme turunda karşı karşıya geleceği muhtemel rakibi belli oldu.
Trabzonspor Ruzemberok'u elemesi halinde rakibi kim olacak?
Trabzonspor Ruzemberok'u elemesi halinde rakibi kim olacak?
Ruzemberok'u elemesi durumunda 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Wisła Kraków (Polonya) - SK Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibi oldu.
#Trabzonspor
#UEFA Avrupa Ligi
#3. ön eleme turu
1 saat önce