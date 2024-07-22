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Spor

Trabzonspor Ruzemberok'u elemesi halinde rakibi kim olacak?

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Slovak temsilcisi Ruzemberok'u elemesi halinde bir sonraki turda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

14:22 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:29 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Slovak temsilcisi Ruzemberok ile karşı karşıya gelecek.


Bordo-mavililer tur atlaması halinde 3. ön eleme turunda karşı karşıya geleceği muhtemel rakibi belli oldu.


Trabzonspor Ruzemberok'u elemesi halinde rakibi kim olacak?

Ruzemberok'u elemesi durumunda 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Wisła Kraków (Polonya) - SK Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibi oldu.





#Trabzonspor
#UEFA Avrupa Ligi
#3. ön eleme turu
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