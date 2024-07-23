Trabzonspor sağ bekine kavuştu: Pedro ile sözleşme imzalandı

Bordo-mavililer'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Bordo-mavililer'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun kulübümüze kesin transferi konusunda Boavista FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

23 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübü Boavista'ya ise 2 milyon euro bonservis fesih bedeli (3 taksit halinde) ödenecek. Bir sonraki satıştan elde edilecek transfer bedelinin %10'u Boavista'ya verilecek.