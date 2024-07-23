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Spor

Trabzonspor sağ bekine kavuştu: Pedro ile sözleşme imzalandı

Bordo-mavili ekip, Boavista forması giyen Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. 23 yaşındaki Portekizli futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Pedro Malheiro'nun sözleşme detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

19:06 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 19:15 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Pedro Malheiro
Pedro Malheiro

Trabzonspor, Boavista forması giyen Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.


Bordo-mavililer'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun kulübümüze kesin transferi konusunda Boavista FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."


Pedro Malheiro'nun sözleşme detayları belli oldu

23 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübü Boavista'ya ise 2 milyon euro bonservis fesih bedeli (3 taksit halinde) ödenecek. Bir sonraki satıştan elde edilecek transfer bedelinin %10'u Boavista'ya verilecek.


Trabzonspor'un 'Hoşgeldin Pedro Malheiro' paylaşımı:


Malheiro geçtiğimiz sezon toplamda 25 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.





#Trabzonspor
#Pedro Malheiro
#Transfer
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