Trabzonspor sağ bekine kavuştu: Pedro ile sözleşme imzalandı

Trabzonspor, Boavista forması giyen Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun kulübümüze kesin transferi konusunda Boavista FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."
Pedro Malheiro'nun sözleşme detayları belli oldu
23 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulübü Boavista'ya ise 2 milyon euro bonservis fesih bedeli (3 taksit halinde) ödenecek. Bir sonraki satıştan elde edilecek transfer bedelinin %10'u Boavista'ya verilecek.
Trabzonspor'un 'Hoşgeldin Pedro Malheiro' paylaşımı:
Malheiro geçtiğimiz sezon toplamda 25 maça çıkarken 2 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.