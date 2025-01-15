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Trabzonspor salonda çalıştı

Trabzonspor salonda çalıştı

13:3515/01/2025, Çarşamba
IHA
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Trabzonspor'da Sivasspor maçı çalışmaları devam ediyor.
Trabzonspor'da Sivasspor maçı çalışmaları devam ediyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Trabzonspor'da gözler Sivasspor maçına çevrilmiş durumda. Bordo mavili kulüp, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Tedavilerini tamamlayan Okay ve Savic’in, Sivasspor maçında ise kadroda olmaları bekleniyor.


Karadeniz ekibi günün ikinci antrenmanını saat 15.30’da yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.





#Trabzonspor
#Sivasspor
#Süper lig

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