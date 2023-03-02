Trabzonspor seçime gidiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor kongreye gidiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Genel kurul toplantısının 18-19 Mart'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kongre programı şöyle: