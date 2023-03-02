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Spor

Trabzonspor seçime gidiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor kongreye gidiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

22:25 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor seçim kararı aldı

Trabzonspor seçim kararı aldı

Bordo-mavili kulüpte başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor kongreye gidiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Genel kurul toplantısının 18-19 Mart'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kongre programı şöyle:

1. Gün

- Yoklama ve açılış

- Genel kurul divanının oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

- Gündemin genel kurula sunulması

- Dernek ve bağlı şirketlerin, tüzüğün ilgili maddeleri kapsamında hazırlanan idari ve mali raporların okunup görüşülmesi

- Denetim kurulu raporunun okunup görüşülmesi

- Yönetim kurulunun ibrasının genel kurul onayına sunulması

- Dilek ve temenniler

2. Gün

- Başkan adaylarının konuşmaları

- Başkan ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

- Kapanış








#Trabzonspor
#seçim
#başkan
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Trabzonspor seçime gidiyor
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