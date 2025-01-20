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Trabzonspor - Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı

Trabzonspor - Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı

12:1320/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TFF ligde 20. hafta itibarıyla yabancı VAR görevlendirmesine başladı.
TFF ligde 20. hafta itibarıyla yabancı VAR görevlendirmesine başladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor - Sivasspor maçının Video Asistan Hakem'i (VAR) hakemi Portekizli Helder Malheiro oldu.

Süper Lig'de heyecan 20. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Trabzonspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.


TFF'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre Trabzonspor - Sivasspor maçının VAR'ı Portekizli Helder Malheiro oldu.


Bu akşam saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Sivasspor

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