Trabzonspor tek golle

Süper Lig’in 14. haftasının açılış karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Bordo-mavili takıma 3 puana getiren golü Vitor Hugo kaydetti. Savunma güvenliğini ön planda tutan Trabzonspor, kontra ataklarla sonuç üretmeye çalıştı. İlk yarıda ev sahibi ekip Akintola, Katranis ve Diouf ile tehlikeli pozisyonlar yakalarken, bordo-mavili ekip Nwakaeme, Ekuban ve Djaniniy ile gole çok yaklaştı ama geliştirilen ataklarla sonuç üretemedi.

İkinci yarıda her iki takım da aynı görüntüyü sergilerken, 48. dakikada Aabid’nun şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi. 50’de sağdan yapılan ortada Uğurcan’dan seken topa Diouf vurdu, Trabzonspor kalecisi son anda kornere çeldi. 64’de çok oyuncuyla ceza alanına giden Trabzonspor’da Nwakaeme’nin şutunda top üstten auta çıktı. Karşılaşmanın 73. dakikasında kullanılan köşe atışından gelen topa iyi yükselen Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda Trabzonspor 1-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Savaşçı ruhumuzla kazandık

Trabzonspor’un galibiyete getiren golü atan Vitor Hugo, “Gol attım, takıma yardımcı oldum. Yastayız. Özkan Sümer’i kaybettik. Onun için kazanmamız gerektiğini konuştuk. Bunu yaptığımız için mutluyuz. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama savaşçı ruhumuzu ortaya koyduk” dedi. Golden sonra ters takla atarak sevinmesi konusunda ise Brezilyalı futbolcu, “İlk günden beri gol sevincim bu. Sene boyunca bunu çok defa yapacağımı umuyorum” ifadelerini kullandı.