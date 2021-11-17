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Trabzonspor tek vücut

Trabzonspor’da önümüzdeki ay yapılacak seçimli kongre öncesi Ahmet Ağaoğlu başkanlığında yakalanan çıkış, camiayı tek çatı altında birleştirdi. 12 haftada namağlup zirvede yer alan bordo-mavililerde, sözlerini yerine getiren Ağaoğlu’na, şu ana kadar rakip çıkmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor tek vücut
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Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde yakalanan çıkış, camiayı tek çatı altında birleştirdi. 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimli kongre ile 1336 günlük görev süresini dolduracak olan başkan Ağaoğlu, bu periyotta bir Ziraat Türkiye Kupası ve bir de TFF Süper Kupa kazanırken, son döneminde şampiyonluk yürüyüşünü de sürdürüyor. 8 Nisan 2018’de başkanlığa seçilen ve halen görevine devam eden Ahmet Ağaoğlu’nun geride kalan 1318 günlük görev sürecinde ligde 126 maça çıkan bordo-mavililer, 67 galibiyet, 38 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. Özellikle son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Karadeniz ekibi, ligde dış sahadaki namağlup serisinin yanı sıra devam eden en uzun da yenilmezlik serisinin sahibi oldu.

Ahmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu

İKİNCİ SEZONDA GELEN İKİNCİLİK

16 Nisan 2018 tarihindeki 3-3’lük Ankaraspor beraberliği ile başlayan Ahmet Ağaoğlu dönemi, 2017-18 sezonunda 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile devam etti. Trabzonspor, 2018-19 sezonunda 34 maç sonunda 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 63 puan topladı ve sezonu 4’üncü sırada tamamladı. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası’na ise çeyrek finalde veda etti. Bordo-mavililer, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında 2019-20 sezonunda, 34 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 65 puan topladı ve sezonu 2. sırada tamamladı. Aynı dönemde Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine getiren bordo-mavililer, 3. eleme Turu ve Play-Off mücadelesinin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı C Grubu’nda ise 1 puan toplayabildi.

YÜKSELİŞ ZİRVEDE DEVAM EDİYOR

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Trabzonspor, geçen sezon başlayan yükselişini yeni sezonda da sürdürdü. 2019-20 sezonunu bir kupa ile kapatan bordo-mavili takım, 2020-21 sezonunda da üst sıralardaki yarışından kopmadı. 40 maç sonunda 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 71 puan topladığı sezonu 4. sırada tamamlayan bordo-mavililer, TFF Süper Kupa’yı da müzesine getirirken, bu dönemde Ziraat Türkiye Kupası’na ise 5. turda veda etti. Aralık ayında görev süresi sona erecek Ağaoğlu ve yönetimi, şampiyonluk hedefiyle başladığı 2021-22 sezonunda ise hedeflerine paralel bir ilerleme gösterdi. UEFA Konferans Ligi’ne Play-Off Turu’nda Roma karşısında elenerek veda eden Karadeniz ekibi, ligde ise 12 hafta sonunda namağlup topladığı 30 puan ile zirvede yer aldı ve en yakın takipçisine ise 7 puan fark attı.

Hikayeyi tamamlamak istiyor

  • Trabzonspor, başkanlık görevine gelirken her sezon yarışın içerisinde kalacaklarını ve son dönemde ise zirveye oynayacak bir takım kuracaklarını vadeden Ahmet Ağaoğlu yönetiminde geride kalan dönemlerde zirve yarışına tutundu. Aralık’ta yapılacak kongre öncesi de 12 hafta sonunda namağlup rakiplerine fark atarak zirvede yer aldı. Aralık ayında tek adaylı geçmesi beklenen kongrede Ahmet Ağaoğlu yeniden görev alarak uzun yıllar sonra bordo-mavili takımla şampiyonluk hedefine ulaşmak ve yola çıktığı hikayeyi mutlu son ile tamamlamak istiyor.

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