Trabzonspor'da üçlü zirveden çıkan sonuç: Transfer değil oyun lazım

Geçen yıl şampiyon olduktan sonra bu sezon kadroda değişime giden ve ancak beklenen sonuçları alamayarak Süper Lig'de şu ana kadar ortaya koyduğu performansın yanı sıra Avrupa kupalarında da hayal kırıklığı oluşturan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Önceki gün oynanan Ankaragücü maçından sonra özel uçakla İstanbul'a dönen üçlünün, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada yapılacak planlama üzerinde konuştuğu öğrenildi.

Kulübün borç bilançosu ile ödeme planı üzerinden değerlendirme yapan Ağaoğlu, Doğan ve Avcı'nın yeni transferler konusunda bütçeye göre hareket etme kararı aldığı öğrenilirken önceliğin oyunu düzeltmek ve yeni oyun sistemi ile birlikte ikinci yarıya başlamak olduğu belirtildi.

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Yeni transfer yapmak zor

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni transfer yapmalarının zor olduğunu, ekonomilerinin buna çok da izin vermeyeceğini belirterek, sakatların düzelmesi konusunda beklentileri olduğunu ve birçok oyuncunun takıma geç katılmasının sıkıntılarını yaşadıklarını söyledi. Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bu konu üzerine konuştuklarını ve Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sonrasında çok daha farklı birtakım izleteceklerine inandığını dile getirdi.

Ağaoğlu, ayrıca üçlü görüşmeden çıkan sonuca göre Trabzonspor'un hazırlık kampına ihtiyacı olduğunu ve yoğun maç temposu nedeniyle fiziksel ve zihinsel olarak yorulan takımın dinlenme fırsatı bulduktan sonra beklenen seviyeye döneceklerine inandıklarını belirtti.

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