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Avcı'nın hedefi yeni Fırtına

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, lige verilen arada oyuncuların fizik kapasitelerinin arttırılmasının yanı sıra oyunun da geliştirilmesine öncelik verecek. Yönetim de altyapıdan oyuncuların takıma katılmasını istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor transfer yapacak mı?
Abdullah Avcı

Süper Lig'de ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da öncelik, transferden ziyade oyunun geliştirilmesine verildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile Teknik Direktör Abdullah Avcı, bir araya gelerek oyunun düzelmesi, mevcut oyuncuların performansının artırılması ve transferin gündem dışında tutulması yönünde karar aldı.

Ligin geride kalan 14 haftasında süre alamayan veya az süre alan oyuncuların da durumuna bakılarak gerekirse altyapıdan takviye yapılacak. Edin Visca ve Dorukhan Toköz gibi iki oyuncusundan sakatlıkları nedeniyle verim alamayan bordo-mavili takımda bu oyuncuların dönüşü beklenirken, arada 10 günlük izinin ardından Trabzon ve Antalya'da yapılacak hazırlık kampında oyuncuların fizik kapasitelerinin arttırılmasının yanı sıra oyunun da değişip geliştirilmesine öncelik sağlanacak.

Ekonomik koşullar nedeniyle transfer konusunda herhangi bir hazırlık yapmayacak olan Trabzonspor'da satılması planlanan oyuncuların transferlerinin gerçekleşmesi halinde takıma takviye yapılabileceği de alman kararlar arasında yer alıyor.

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