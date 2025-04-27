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Trabzonspor U19 Barcelona U19 ile karşılaşacak

Trabzonspor U19 Barcelona U19 ile karşılaşacak

12:0527/04/2025, Pazar
IHA
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Trabzonspor'un genç futbolcuları finale yükselme başarısı gösterdi.
Trabzonspor'un genç futbolcuları finale yükselme başarısı gösterdi.

Trabzonspor’un genç yıldızları, finale yükseldiği UEFA Gençlik Ligi’nde Barcelona’ya karşı mücadele verecek. Bordo-mavililer kupayı Trabzon’a getirmeyi hedefliyor.

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 takımları karşı karşıya gelecek. 28 Nisan Pazartesi günü İsviçre Nyon Colovray Spor Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo’nun yardımcılıklarını ise Giovanni Baccini ve Giuseppe Perrotti yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda ise Michael Fabbri oturacak.


Turnuvaya ilk adımını Karadağ’da atan Trabzonspor, Buducnost Podgorica’yı deplasmanda 3-1, Trabzon’da ise 5-2 gibi net skorlarla mağlup ederek üst tura çıktı. Ardından Bosna Hersek’in güçlü temsilcisi Sarajevo ile eşleşen genç fırtına, deplasmandaki 2-2’lik zorlu mücadelenin ardından evinde rakibini 6-1’lik tarihi bir skorla geçerek son 32 turuna adını yazdırdı.


Avrupa’nın devlerine karşı mücadele eden bordo-mavililer finale giden yolda İtalyan takımlarına geçit vermedi. Son 32 turunda İtalyan devi Juventus’u 1-0 mağlup ederken, son 16 turunda Atalanta karşısında normal süresi golsüz biten maçta penaltılarla 5-3 galip gelerek güçlü bir karakter sahaya koydu. Çeyrek finalde bir başka İtalyan devi Inter’i 1-0’la geçen bordo-mavililer, yarı finalde ise Avusturya’nın güçlü temsilcisi Salzburg’u 2-1’lik skorla eleyerek finale yükseldi.


Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa futbolunun da gündeminde olan Trabzonspor U19 takımı, kupaya son adım için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer renktaşı Barcelona’yı eleyerek kupayı Trabzon’a getirmek istiyor.

#Trabzonspor U19
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