Trabzonspor yenişemedi

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, 3. hazırlık maçında bugün saat 12.30'da Slovenya takımlarından NK Celje ile karşı karşıya geldi.

Yeni transferlerden Kourbelis 46 dakika sahada kaldı. Mislav Orsic ve Filip Benkovic maçta süre almadı.

Trabzonspor adına 25.dakika da Kerem Şen ve 51. dakika da Umut Bozok'tan geldi.