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Spor

Trabzonspor yenişemedi

Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Celje ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

14:23 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
2-2 berabere sonuçladı.

2-2 berabere sonuçladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, 3. hazırlık maçında bugün saat 12.30'da Slovenya takımlarından NK Celje ile karşı karşıya geldi.


Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Yeni transferlerden Kourbelis 46 dakika sahada kaldı. Mislav Orsic ve Filip Benkovic maçta süre almadı.


Maçın Golleri

Trabzonspor adına 25.dakika da Kerem Şen ve 51. dakika da Umut Bozok'tan geldi.

NK Celje'in golleri ise 37. dakikada Gregor Badje, maçın skorunu belirleyen golü 64.dakikada David Zec'in ayağından geldi.



Trabzonspor, Celje karşısında sahaya bu 11 ile çıktı:

Uğurcan - Larsen, Ali Şahin, Denswil, Arif - Kourbelis, Kerem, Bardhi - Abdurrahman, Trezeguet , Umut




#Trabzonspor
#Celje
#Hazırlık maçı
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