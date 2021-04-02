Trabzonspor'a Afobe'den kötü haber

Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor'a Benif Afobe'den kötü haber geldi. İdmanda sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe’nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır" denildi.

Trabzonspor’da tedavileri devam eden Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yapan Berat Özdemir ile kart cezalısı olan Djaniny de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.