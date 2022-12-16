Trabzonspor'a derbi öncesi sakatlık şoku

Dünya Kupası arasının bir bölümünü Antalya'da kamp yaparak geçiren ve geçtiğimiz hafta Kocaeli'de Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının ardından Trabzon'a dönen ve çalışmalarını burada sürdüren bordo-mavililere derbi öncesi Denswil'den kötü haber geldi.
Arka uylukta kas yaralanması
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil’in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.
Derbide olması beklenmiyor
29 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı'nın Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor ve Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenmiyor.
Oyuncu değiştirme hakkı dolduktan sonra gözünden sakatlanan Stefano Denswil, Konyaspor maçının son dakikalarını tek gözü kapalı şekilde oynadı. pic.twitter.com/0cghQ9GWIN
Oyuncu değiştirme hakkı dolduktan sonra gözünden sakatlanan Stefano Denswil, Konyaspor maçının son dakikalarını tek gözü kapalı şekilde oynadı. pic.twitter.com/0cghQ9GWIN— SPOR (@yenisafakspor) February 13, 2022