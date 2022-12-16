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Trabzonspor'a derbi öncesi sakatlık şoku

Trabzonspor Dünya Kupası arasında, Türkiye Kupası'ndaki Samsun ve Süper Lig'deki Fenerbahçe maçı öncesi çalışmalarına Trabzon'da devam ediyor. Maxi Gomez ve Larsen'in de döndüğü idmanda Stefano Denswil şoku yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki stoperin kas yaralaması yaşadığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspora derbi öncesi Denswil şoku!
Stefano Denswil

Dünya Kupası arasının bir bölümünü Antalya'da kamp yaparak geçiren ve geçtiğimiz hafta Kocaeli'de Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçının ardından Trabzon'a dönen ve çalışmalarını burada sürdüren bordo-mavililere derbi öncesi Denswil'den kötü haber geldi.

Arka uylukta kas yaralanması

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil’in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.

Hollandalı sol stoper bu sezon 16 maçta süre alırken 1 gol attı.
Hollandalı sol stoper bu sezon 16 maçta süre alırken 1 gol attı.

Derbide olması beklenmiyor

29 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı'nın Türkiye Kupası'ndaki Samsunspor ve Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynaması beklenmiyor.

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