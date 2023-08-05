Trabzonspor'a Petkovic müjdesi

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, bordo-mavili kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsmi gündemdeki transfer hamlelerinin gerçekleşeceğini söyleyen Yazıcı, "Petkovic geliyor. Sosyal medyada yazılan çizilenlere bakmayın. 3 transferimiz tamam. Trabzonspor'a güzel transferler gelecek, biraz sabır diye konuştu.





"Gurur duyulacak"

Stat isim sponsorluğu ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Sponsoru çözdük, hazır. Şaşıracağınız bir isim gelecek. Sosyal medyada konuşulan markaların dışında bir isim olacak. Bunu zamana yaymanın Trabzonspor'a büyük avantajı oldu. Trabzonspor taraftarının gurur duyacağı bir stat sponsorluğu olacak. Başkanımız Ertuğrul Doğan açıklayacak, eli kulağında. İsim ve stadımızla ilgili sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.





"Oturduğu yerden para kazanmak istiyorlar"

Futbolcu transferlerinin gecikme sebebinin, kadrodaki yabancı oyuncu şişkinliği ve mevcut bazı oyuncuların zorluk çıkartması nedeniyle olduğunu söyleyen Yazıcı, "Transferleri mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu bir gerçek ama Trabzonspor'un göndermesi gereken yabancılar var ve bunlardan dolayı bazı transferleri yapamıyoruz. Bazıları da sizin çok sevdiğiniz çocuklar, Siopis mesela. Koita'yı zaten biliyorsunuz. Bu çocuklardan dolayı bazı sıkıntılarımız var. Bunlar oturdukları yerden para kazanmak istiyorlar. Bunları göndereceğiz ama bunu yaparken Trabzonspor'un kasasından milyon eurolar çıkarmadan yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.





"Gerçekleri göz önüne alıyoruz"

Rakip takımların transfer yağmuruna karşılık Trabzonspor'un izlediği transfer politikasına yönelik eleştirileri yanıtlayan Yazıcı, "Biz yarıştan çekilmiyoruz, Türkiye liginin gerçeklerine dönüş yapıyoruz. Bugün sosyal medyada diğer takımların transferinin gerçekçi olmadığını biliyoruz. Milli piyango biletinden çıkan parayı yemek gibi bir şey. Biz kendi iç dengemizi korumak ama bunu yaparken de Türkiye liginin gerçeklerini göz önüne alıyoruz. Trabzonspor yarışmacı bir takım ortaya koymak istiyor ama bunu yaparken 50 yılını ipotek altına almak istemiyor. Bunu taraftara net anlatabilmemiz lazım. Trabzonspor için bugün bunu yapmamız, Trabzonspor'un geleceğine ipotek koymak olur. Mantıklı, sürdürülebilir bir ekonomiye dönmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.















