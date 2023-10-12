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Spor

2. Abdullah Avcı dönemi

Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı.

13:21 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
216 gün sonra tekrar yuvaya döndü.

216 gün sonra tekrar yuvaya döndü.

Trabzonspor teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı'nın hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza attığını duyurdu.


Trabzonspor'un KAP açıklaması:

"Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır. Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır"


Abdullah Avcı, 216 gün sonra Trabzonspor'a döndü

10 Mart 2023 tarihinde Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen Avcı, tekrar bordo-mavili takımın başına getirildi.


2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı

Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.


Tecrübeli teknik adamın Trabzonspor kariyerinde 1 Lig ve 2 Süper Kupası bulunuyor.


Trabzonspor'un 'Yeniden başlıyoruz' paylaşımı:

Abdullah Avcı'nın sosyal medya paylaşımı:





#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#sözleşme
#Teknik direktör
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