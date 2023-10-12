216 gün sonra tekrar yuvaya döndü.
Trabzonspor teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı'nın hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza attığını duyurdu.
"Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar sonucu Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanmıştır. Başkanımız Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede hiçbir şart belirtmeden boş sözleşmeye imza atmıştır"
10 Mart 2023 tarihinde Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen Avcı, tekrar bordo-mavili takımın başına getirildi.
Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.
Tecrübeli teknik adamın Trabzonspor kariyerinde 1 Lig ve 2 Süper Kupası bulunuyor.