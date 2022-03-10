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Trabzonspor'da 5 isme yakın markaj

Bordo-mavililerin yıldızları Uğurcan Çakır, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Cornelius ve Nwakaeme'nin performansları scout ekipleri tarafından yakından izleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonsporda 5 isme yakın markaj
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Trabzonspor’da futbolculara olan ilgi her geçen gün artıyor.

Ligde en yakın rakibine attığı 15 puanlık farkla açık ara liderliği elinde bulunduran, 28 maçta elde ettiği 67 puanla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’in 2 puan gerisinde kalarak Avrupa’nın 5 önemli liginde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda olan bordo-mavililer performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ligde 12 Mart Cumartesi günü Göztepe’yi konuk edecek bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Cornelius ve Nwakaeme scout ekipleri tarafından yakın markaja alındı. Oyuncuların hem dış hem iç saha maçlarını izleyen kulüp temsilcileri, notlar alarak bağlı bulundukları kulüplere iletiyor.

Bordo-mavililer, oyuncuların izlenmesinin motivasyona katkı sağlamasından dolayı bu durumu olumlu karşılarken, sezon tamamlanana kadar ise menajerlere kapılarını kapattı.

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