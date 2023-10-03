Trabzonspor'da 7 eksik

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic, Pepe, Kourbelis, Fountas, Teklic ve Benkovic katılmadı.





Hüseyin Türkmen ve Orsic'in uzun süreli sakatlığı devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.





Kourbelis ve Fountas'ın dünkü antrenmanlarda aldıkları darbeye bağlı ödemlerin olduğu, Teklic'in de alt adalesinde ağrı hissettiği için antrenmanda yer almadığı belirtildi.





Pendikspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Benkovic'in ise arka adalesinde spazm bulunduğu ve bu nedenle çalışmaya katılmadığı kaydedildi.





Nicolas Pepe ise özel antrenmanlar dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fernandez de bireysel çalışmalarının ardından zaman zaman takıma katılıyor.





Futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.





Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.















