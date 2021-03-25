Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı

Süper Lig’e verilen milli arada Trabzonspor üst basamaklara doğru tırmanarak gelecek sezon Avrupa’da en üst klasmanda mücadele edebilmek için hedeflerini diri tutuyor. Süper Lig’de ilk dört sıraya paylaşan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımları arasında tek teknik adam değişikliğine giden kulüp ise bordo-mavililer oldu. Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa’ya 4-3 mağlup olmasının ardından teknik direktör Eddie Newton ile yollarına ayıran Trabzonspor, Alanyaspor maçına ise İhsan Dereliğioğlu ile çıkmıştı. Karadeniz ekibi, ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplamıştı.

Puan farkı kapandı

Abdullah Avcı’nın gelişinden sonraki süreçte ise Trabzonspor, 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek, söz konusu dönem içinde 54 puan toplayan Beşiktaş’ın ardından 49 puanla en çok puan toplayan ikinci takım oldu. Avcı’nın gelişinden sonra ise Galatasaray 45 puan, Fenerbahçe ise 42 puan topladı. Süper Lig’de Ankaragücü galibiyetiyle birlikte üç büyüklerin puan kaybı yaşadığı haftada bir adım daha rakiplerine yaklaşan Trabzonspor’da ilk hedef dört takım arasında kalmak. Bir maç eksiği bulunan lider Beşiktaş ile 9, Galatasaray ile 6 ve Fenerbahçe ile 4 puan fark bulunan bordo-mavili takım geri kalan haftalarda rakipleriyle arasında puan farkını kapatarak üst basamaklarda yer bulmak için mücadele edecek.

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Gizli hedef Devler Ligi

İlk planda 4 takım arasında kalmayı hedefleyen Trabzonspor, dillendirmese de Süper Lig’in geri kalan bölümünde oynayacağı 10 maçta kendisini Şampiyonlar Ligi’ne taşıyacak puan sıralamasını elde etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon katılamadığı Avrupa kupalarında bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı ile boy göstermeyi planlayan Karadeniz ekibi 10 maçta gelmesi muhtemel puanları kazanarak sezon en iyi şekilde kapatmayı planlıyor.

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BU DURUŞU UNUTMAYIN 👊



KASKETLİLER GERİ DÖNDÜ pic.twitter.com/e7PVX4WiSg — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 31, 2021



