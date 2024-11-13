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Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

20:1313/11/2024, Çarşamba
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, aerobik koşu ve pas çalışması yaptı.

Dar alanda oyunla devam eden idman, tek kale savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.








#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

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