Trabzonspor’da Avcı dönemi

Trabzonspor, Eddie Newton’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı’yı getirdi. 57 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet veren Abdullah Avcı’nın Trabzonsporumuzun mücadelesine ortak olmasından dolayı çok mutluyum. Hedefleri ve hayalleri olan genç bir kadromuz var. Yetenekli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan bir ekibiz. Sayın Abdullah Avcı’nın hedef ve amaçlarının da hem futbolcu yapımızla hem de kulübümüzün projeksiyonuyla örtüştüğüne inanıyorum. Bu uyumun bizi başarıya taşıyacağına eminim. Umarım camiamız, sabır ve samimiyetle Trabzonsporumuzun başarısı etrafında kenetlenir. Biz zaten göreve geldiğimiz ilk günden itibaren; futbolcusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla tüm camia olarak yan yana durmanın öneminden söz ediyoruz. Şimdi mücadelemizde bir sonraki aşamaya geçmeye ve yine yan yana durarak, biz bize inanarak ve güvenerek ilerlemeye, tüm camia olarak hazırız. İnşallah daha nice başarıları hep birlikte yaşayacağız” dedi.

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