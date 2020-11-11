Trabzonspor’da Avcı dönemi

Trabzonspor, Eddie Newton’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı’yı getirdi. 57 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet veren Abdullah Avcı’nın Trabzonsporumuzun mücadelesine ortak olmasından dolayı çok mutluyum. Hedefleri ve hayalleri olan genç bir kadromuz var. Yetenekli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan bir ekibiz. Sayın Abdullah Avcı’nın hedef ve amaçlarının da hem futbolcu yapımızla hem de kulübümüzün projeksiyonuyla örtüştüğüne inanıyorum. Bu uyumun bizi başarıya taşıyacağına eminim. Umarım camiamız, sabır ve samimiyetle Trabzonsporumuzun başarısı etrafında kenetlenir. Biz zaten göreve geldiğimiz ilk günden itibaren; futbolcusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla tüm camia olarak yan yana durmanın öneminden söz ediyoruz. Şimdi mücadelemizde bir sonraki aşamaya geçmeye ve yine yan yana durarak, biz bize inanarak ve güvenerek ilerlemeye, tüm camia olarak hazırız. İnşallah daha nice başarıları hep birlikte yaşayacağız” dedi.
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
- Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ise yaptığı açıklamada “Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum. Önümüzde uzun bir maraton var. Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz var. Ancak başarı hemen gelmeyecek. Çünkü zaman gerekiyor. Bizler çok çalışacağız. Biliyorum ki camiamız da desteğini bizden esirgemeyecektir. Hep birlikte bu sezonu Trabzonspor’a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız” dedi. Dün akşam Trabzon’a gelen Abdullah Avcı taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılanırken, bugün takımla birlikte ilk idmanına çıkacak.
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