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Trabzonspor'da ayrılık: Pedro Malheiro'nun yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'da ayrılık: Pedro Malheiro'nun yeni takımı belli oldu

Haber Merkezi
14:2210/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
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Pedro Malheiro
Pedro Malheiro

Trabzonspor'un 24 yaşındaki sağ beki Pedro Malheiro'nun yeni takımı belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo mavili kulübün sağ beki Pedro Malheiro, Birkeşik Arap Emirlikleri'ne transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu, Al Wasl ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.


Al Wasl'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Al Wasl Stadyumu'nda yeni bir Portekizli oyuncu. Al Wasl Futbol Şirketi, Trabzonspor'dan 24 yaşındaki sağ bek Pedro Malheiro'yu dört yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı."



Bonservisi belli oldu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şöyle denildi:


"Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Al Wasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Al Wasl FC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon dolar ödeme yapacaktır. Ayrıca Al Wasl FC, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1 milyon dolar ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir."

#Pedro Malheiro
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