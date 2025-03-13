Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Bordo-mavili kulüp, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından oyun ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.