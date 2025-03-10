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Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi başladı: Hüseyin Çimşir çalıştırdı

Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi başladı: Hüseyin Çimşir çalıştırdı

20:1810/03/2025, Monday
G: 10/03/2025, Monday
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına yardımcı antrenörler Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek yönetiminde başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, yardımcı antrenörler Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek yönetiminde çalıştı.


Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise idmanda pas ve dar alanda oyunun ardından çift kale maç yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.





#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#RAMS Başakşehir

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