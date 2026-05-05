Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı. Öte yandan antrenman öncesi Mustafa Eskihellaç için doğum günü pastası kesildi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla devam edecek.