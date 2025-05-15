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Trabzonspor'da Bodrum FK hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Bodrum FK hazırlıkları başladı

21:1415/05/2025, Perşembe
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Galatasaray'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.


Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.






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