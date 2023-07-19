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Spor

Trabzonspor'da değişim rüzgarı

Geçen sezon ki kadrosunda yer alan 10 futbolcuyla yollarını ayıran bordo-mavililer şu ana kadar 5 yeni transfer yaptı. Halen takımla çalışmalarını sürdüren Gomez, Bardhi ve Siopis'e de bir çok kulüp talip olurken, yeni sezon öncesi bordo-mavililerin kadrosuna yeni oyuncuların da katılması bekleniyor.

09:51 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Siopis - Gomez - Bardhi

Siopis - Gomez - Bardhi

Geçen sezonu hayal kırıklığıyla noktalayan Trabzonspor adeta kabuk değiştiriyor. Bordo-mavililerde şu ana kadar 10 futbolcu ile yollar ayrılırken, gelen 5 transferin yanma yenileri de bekleniyor.


Geçen sezonki kadrodan Hamsik, kariyerini noktalarken, Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Markovic'le vedalaşıldı. Ayrıca Flavio, Bartra, Lahtimi, Taha Altıkardeş ve Abdulkadir Parmak'm ardından son olarak da Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı. Bir çok oyuncusuna talip olunan bordo-mavili takımda yeni ayrılıklar da yaşanabilir.


3 oyuncu daha gidebilir

Bu oyunculardan biri olan Maxi Gomez'in talipleri artıyor. Özellikle İspanyol kulüplerinin yakın takibindeki Uruguaylı golcüye, Cadiz, Granada, Alaves ve Empoli ilgi gösteriyor. Enis Bardhi için de İtalyan kulübü Torino'nun yanı sıra Arap yarımadasından bir takımın da temas kurduğu öğrenildi.


Karadeniz ekibinin Yunan ön liberosu Siopis'e de talipler var. Tecrübeli oyuncu, Çaykur Rizespor'un yanı sıra PAOK ve AEK'nm da gündeminde.


Bir forvet bekleniyor

Trabzonspor, bu kadar ayrılığın yanı sıra kadrosunu şu ana kadar 5 yeni transferle takviye etti. Sol kanada Hırvat Orsic, stopere Hırvat Benkovic ve İspanyol Fernandez, orta sahaya da Yunan Kourbelis'i alan bordo-mavililer, genç kaleci Onuralp Çevikkan'ı da Altmordu'dan kadroya dahil etti.


Teknik direktör Nenad Bjelica'nm Gomez'in ayrılması halinde mutlaka iyi bir golcü istediği biliniyor. Yönetimin bu konuda forvet bölgesinde temasları sürerken, orta sahaya da iyi bir 10 numara aranıyor.




#Trabzonspor
#Maxi Gomez
#Manolis Siopis
#Enis Bardhi
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