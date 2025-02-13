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Trabzonspor'da derbi hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da derbi hazırlıkları sürüyor

19:0513/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Güneş, U19 takımının antrenmanını da ziyaret ederek teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün saat 15.00'te yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile tamamlandı. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş, U19 takımının antrenmanını da ziyaret ederek teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş

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