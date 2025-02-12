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Trabzonsporlu yıldız sakatlandı: Beşiktaş maçında yok

Trabzonsporlu yıldız sakatlandı: Beşiktaş maçında yok

19:2012/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü, Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme'nin sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'a Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Bordo-mavili kulüp, Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme'nin sağ arka adelesinden sakatlandığını duyurdu.


Yapılan sakatlık bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır”


Nijeryalı futbolcu hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.





#Trabzonspor
#Anthony Nwakaeme
#Sakatlık

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