Trabzonsporlu yıldız sakatlandı: Beşiktaş maçında yok

Trabzonspor Kulübü, Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme'nin sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'a Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Bordo-mavili kulüp, Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme'nin sağ arka adelesinden sakatlandığını duyurdu.
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır”
Nijeryalı futbolcu hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.