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Trabzonspor'da Erol Can Çolak ameliyat edildi

Trabzonspor'da Erol Can Çolak ameliyat edildi

14:2025/05/2025, Pazar
AA
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Erol Can Çolak, Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg ile oynadığı yarı final maçının antrenmanında.
Erol Can Çolak, Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg ile oynadığı yarı final maçının antrenmanında.

Trabzonspor, genç kalecisi Erol Can Çolak'ın sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Erol Can Çolak'ın sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini bildirdi.


Beşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Futbolcumuz Erol Can Çolak, sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun fizyoterapi sürecine hemen başlanmış olup, kondisyon egzersizlerine de en kısa sürede başlanması planlanmaktadır."


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