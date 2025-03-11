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Trabzonspor'da Fatih Tekke siftah yaptı

Trabzonspor'da Fatih Tekke siftah yaptı

18:4711/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fatih Tekke ilk antrenmanda.
Fatih Tekke ilk antrenmanda.

Bordo-mavili kulüpte göreve getirilen yeni teknik direktör Fatih Tekke, bugün takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.


Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından ise bordo-mavililerde yıllar sonra bir ilk yaşanmış olacak.

Karadeniz ekibinin 12 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanın ilk 20 dakikası taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek.





#Trabzonspor
#Fatih Tekke
#Trendyol Süper Lig

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