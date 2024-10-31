Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Hafta sonu evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, olağanüstü hal ilan etti. Günde iki antrenmanla oyuncularını derbiye hazırlayan tecrübeli teknik adam, geçmiş maçlarda yaşanan olumsuzlukları da gidermeye çalışıyor.