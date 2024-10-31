Trabzonspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.