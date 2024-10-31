Fırtına'da derbi öncesi OHAL

Hafta sonu evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, olağanüstü hal ilan etti. Günde iki antrenmanla oyuncularını derbiye hazırlayan tecrübeli teknik adam, geçmiş maçlarda yaşanan olumsuzlukları da gidermeye çalışıyor.
Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci sezonunun 11. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde adeta olağanüstü hal ilan etti. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenman programı uygulayan tecrübeli teknik adam, çalışmalar arasında oyuncuların dinlenmelerinin ve öğlen yemeklerinin de birlikte tesislerde yenilmesini hayata geçirdi. Fırsat buldukça takımdaki tecrübeli oyuncularla takımın genel durumunu değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş, oyunculardaki moral bozukluğu ve motivasyon eksikliğini de gidermek için çaba sarf ediyor.
Sakat oyuncuların durumlarıyla ilgili sağlık ekibinden de sürekli bilgi alan teknik direktör Şenol Güneş, sakat olan Saviç'in geri dönmesiyle biraz olsun moralinin düzeldiği öğrenildi. 33 yaşındaki Karadağlı stoperin oynayacak olması halinde takımda revizyona gitmeyi dem planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Gaziantep, TÜMOSAN Konyaspor, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarını kaçıran Saviç'in Fenerbahçe maçında oynaması halinde stoper mevkiinde yer alan Mendy'yi orta sahada değerlendirecek. Güneş'in hafta sonuna kadar yapılacak antrenmanlarda oyun formasyonunun yanı sıra takım kadrosunda da önemli değişiklik yapması bekleniyor.