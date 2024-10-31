Fırtına'da derbi öncesi OHAL

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci sezonunun 11. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde adeta olağanüstü hal ilan etti. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenman programı uygulayan tecrübeli teknik adam, çalışmalar arasında oyuncuların dinlenmelerinin ve öğlen yemeklerinin de birlikte tesislerde yenilmesini hayata geçirdi. Fırsat buldukça takımdaki tecrübeli oyuncularla takımın genel durumunu değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş, oyunculardaki moral bozukluğu ve motivasyon eksikliğini de gidermek için çaba sarf ediyor.