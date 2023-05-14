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Spor

Trabzonspor'da forvete Petkovic

Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica'nın verdiği raporda, sağ ve sol bekin yanı sıra 2 stoper ve 1 ön libero istediği öğrenildi. Gelecek sezona güçlü bir takım kurmak isteyen yönetim, toplamda transferi düşünülen 8 oyuncu için görüşmelerine başlarken forvette ilk aday ise Bruno Petkovic.

Haber Merkezi
10:11 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Petkovic bu sezon 39 maçta 13 gol ve 9 asistle oynadı.

Petkovic bu sezon 39 maçta 13 gol ve 9 asistle oynadı.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi, hafta başından bu yana görüşmelere başladı. Planlama doğrultusunda sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 santrfor olmak üzere 8 transfer yapılması planlanırken, transferlerin büyük bir bölümünün kamp dönemine kadar yetiştirilmesi planlanıyor.


Trabzonspor Bruno Petkovic'in peşinde

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki forveti Bruno Petkovic, bordo mavili takımın hücum transferindeki ilk adayı. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat futbolcu için başkan Doğan ilk girişimini yaptı ve beklemeye geçti.


Dovbyk ve Orsic gündemde yok

Transfer dönemlerinde adı Trabzonspor ile anılan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'in gündemde olmadığı öğrenildi. Öte yandan İngiltere Premier Lig ekibi Southampton forması giyen kanat oyuncu Mislav Orsic'in de menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildiği ancak yüksek maliyeti nedeniyle yönetimin girişimde bulunamayacağı gelen bilgiler arasında.


Sakatlar döndü

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Serkan ile Ankaragücü maçında süre alan Visca, tedavisi sona eren Trezeguet, dün takımla birlikte antrenmana katıldı. Bu futbolcuların iyileşmesiyle birlikte bordo-mavili ekipte Fenerbahçe maçı öncesi sakat futbolcu kalmadı.


Bjelica analiz yaptı

Teknik direktör Nenad Bjelica, kurmaylarıyla birlikte Fenerbahçe'nin yaptığı lig maçlarını analiz etti. Hırvat teknik adam, rakibin eksik yönlerini tespit ederken, bu maçta sahada uygulayacağı formasyonu da belirledi.








#Trabzonspor
#Bruno Petkovic
#Nenad Bjelica
36 dakika önce
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