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Trabzonspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı: Uğurcan Çakır sevinci

Trabzonspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı: Uğurcan Çakır sevinci

21:436/05/2025, Salı
AA
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Antrenmanda kare.
Antrenmanda kare.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı. Sakatlığını atlatan Uğurcan Çakır antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.


Diğer oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.


Sakatlığını atlatan takım kaptanı Uğurcan Çakır antrenmanda yer aldı.


Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.







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