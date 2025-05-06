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Türkiye Kupası finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek

Türkiye Kupası finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek

18:456/05/2025, الثلاثاء
AA
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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

63. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak. Müsabakası öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesi ortak basın toplantısı düzenlenecek.


Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmanın oynanacağı Gaziantep Stadı'nda, 13 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ortak basın toplantısı, saat 19.30'da başlayacak.


Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.




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