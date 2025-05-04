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Trabzonspor’un tarihi değişecek

Trabzonspor’un tarihi değişecek

Ali Kemal Yazıcı
04:004/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Başkanı Doğan, 58. Olağan Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “İki önemli arazi üzerinde İstanbul’da çalışmamız var. Biri son aşamada. Kemerburgaz’da 90 dönümlük arazi, Trabzonspor’un tarihini değiştirecek” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dünkü 58. Olağan Genel Kurul’da açıklamalarda bulundu. Doğan, "Asıl problem gelir ve gider arasındaki dengesizlik. 30-35 milyon Euro arası gelir, 95-100 milyon Euro arası gider var. SPK’da yürüttüğümüz çalışma ile 3.2 milyar bir gelir bekliyoruz. Mayıs sonu ve haziran başlarında borç 2 milyar civarına gelecek. Bu borcu sıfırlayacak ve üzerine para koyacak kadar projelerimiz de hazır" ifadelerini kullandı. Projelerle ilgili bilgi veren Doğan, "İstanbul Kartal projesinden yıllık 15 milyon Euro gelir bekliyoruz. Elde ettiğimiz gelir bugün itibarıyla 18 milyon TL. Şu anda, net olarak belirteyim, iki önemli arazi üzerinde de İstanbul’da çalışmamız var. Bir tanesi son aşamaya geldi. Kemerburgaz’da 90 dönümlük arazi, Trabzonspor’un tarihini değiştirecek. İkincisi ise İstanbul’da Avrupa’nın en büyük futbol akademisini yapmak" ifadelerini kullandı.


ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Ertuğrul Doğan, “Önemli destekler aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, konu Trabzonspor olduğu zaman her türlü desteği verdi. Kendisine, şahsım ve kulübüm adına tekrar teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partiler, tüm milletvekillerimiz, tüm belediye başkanlarımız inanın her türlü desteği verdiler. Hepsi Trabzonspor için ne yapılması gerekiyorsa bizi beş dakika bile bekletmeden bu işleri halletmek için ellerinden gelen her şeyi yapıp, bize destek verdiler” diye konuştu.


#Trabzonspor
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