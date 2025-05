Trabzonspor’un tarihi değişecek

Ertuğrul Doğan, “Önemli destekler aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, konu Trabzonspor olduğu zaman her türlü desteği verdi. Kendisine, şahsım ve kulübüm adına tekrar teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partiler, tüm milletvekillerimiz, tüm belediye başkanlarımız inanın her türlü desteği verdiler. Hepsi Trabzonspor için ne yapılması gerekiyorsa bizi beş dakika bile bekletmeden bu işleri halletmek için ellerinden gelen her şeyi yapıp, bize destek verdiler” diye konuştu.