Trabzonspor’un tarihi değişecek

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dünkü 58. Olağan Genel Kurul’da açıklamalarda bulundu. Doğan, "Asıl problem gelir ve gider arasındaki dengesizlik. 30-35 milyon Euro arası gelir, 95-100 milyon Euro arası gider var. SPK’da yürüttüğümüz çalışma ile 3.2 milyar bir gelir bekliyoruz. Mayıs sonu ve haziran başlarında borç 2 milyar civarına gelecek. Bu borcu sıfırlayacak ve üzerine para koyacak kadar projelerimiz de hazır" ifadelerini kullandı. Projelerle ilgili bilgi veren Doğan, "İstanbul Kartal projesinden yıllık 15 milyon Euro gelir bekliyoruz. Elde ettiğimiz gelir bugün itibarıyla 18 milyon TL. Şu anda, net olarak belirteyim, iki önemli arazi üzerinde de İstanbul’da çalışmamız var. Bir tanesi son aşamaya geldi. Kemerburgaz’da 90 dönümlük arazi, Trabzonspor’un tarihini değiştirecek. İkincisi ise İstanbul’da Avrupa’nın en büyük futbol akademisini yapmak" ifadelerini kullandı.